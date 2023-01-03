На Ярославском шоссе перевернулся автомобиль

Смертельное ДТП произошло на Ярославском шоссе возле Королева.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным из соцсетей, один автомобиль перевернулся.

По предварительным данным, есть погибший.

На кадрах, которые были размещены в социальных сетях, видно, что на месте ДТП - перевернутый автомобиль. Рядом множество машин экстренных служб.