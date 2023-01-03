https://news.day.az/world/1525040.html На Ярославском шоссе перевернулся автомобиль - ВИДЕО
На Ярославском шоссе перевернулся автомобиль - ВИДЕО
Смертельное ДТП произошло на Ярославском шоссе возле Королева.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным из соцсетей, один автомобиль перевернулся.
По предварительным данным, есть погибший.
На кадрах, которые были размещены в социальных сетях, видно, что на месте ДТП - перевернутый автомобиль. Рядом множество машин экстренных служб.
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