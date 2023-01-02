В центре Москвы столкнулись семь автомобилей

Семь машин столкнулись на Шмитовском проезде в Москве. Как сообщает столичный дептранс, на месте работают экстренные службы. Движение на данном участке не затруднено.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, предварительно, к массовой аварии привел гололед.