В Москве убита радиоведущая

Тело журналистки из Вологды было найдено на севере Москвы, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревается ее бойфренд, гендиректор "Кичгородецкой лесной компании" Владимир Маклаков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара вместе приехала в столицу на новогодние праздники. Молодые люди посетили фотосессию, после чего уехали на съемную квартиру. Во время праздника мужчина убил девушку, нанеся ей около 30 ударов ножом.

Убитая в Москве девушка - 34-летняя учредитель и радиоведущая "Русского радио-Вологда" Анна Саблина, известная как Анна Азовская, пишет РБК.

Соседи услышали крики, вызвали полицию. Те приехали и выломали запертую дверь. На месте они обнаружили тело, вся квартира была окровавлена. Позже они задержали Маклакова.

На допросе мужчина признал свою вину.