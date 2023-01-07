Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты за газ

Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в эфире телеканала Habertürk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры с Россией продолжаются по многим направлениям. Мы ведем переговоры в том ключе, который будет выгоден нам. Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было", - сказал он.

Донмез отметил, что "на данный момент наиболее важным вопросом для всех стран является безопасность и бесперебойность поставок". "У нас не было проблем с Россией. Конечно, цена тоже имеет значение, но это деловые вопросы. Мы все сообщим в свое время. Компания Botas ведет переговоры с "Газпромом", - сказал он. Донмез подчеркнул, что предложение России о создании в Турции газового хаба - это "свидетельство доверия" к Анкаре.