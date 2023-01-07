Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на северо-востоке Москвы. Видео с места инцидента опубликовал в субботу, 7 января, Telegram-канал "Москва 24", передает Day.Az.

"Мы и со счета сбились, пока смотрели, сколько пострадало машин", - прокомментировали ролик очевидцы.

Последствия ДТП запечатлели видеорегистраторы. Судя по указанным на записи данным, столкновение произошло около 8:00. На кадрах с места происшествия видно, что среди столкнувшихся автомобилей есть грузовая машина.