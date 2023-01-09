https://news.day.az/world/1526634.html Тяжелое ДТП в Алтайском крае - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Алтайском крае - ВИДЕО
Автобус перевернулся на трассе в Алтайском крае. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в 17 километрах от населенного пункта Панкрушиха. Автобус съехал с трассы и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального главка прокуратуры.
По данным РИА Новости, в автобусе находились 54 человека, пострадали пятеро. Был госпитализирован ребенок, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.
Автобус ехал из Новосибирска в Караганду.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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