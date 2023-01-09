Тяжелое ДТП в Алтайском крае

Автобус перевернулся на трассе в Алтайском крае. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в 17 километрах от населенного пункта Панкрушиха. Автобус съехал с трассы и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального главка прокуратуры.

По данным РИА Новости, в автобусе находились 54 человека, пострадали пятеро. Был госпитализирован ребенок, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.

Автобус ехал из Новосибирска в Караганду.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.