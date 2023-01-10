Россия и Китай открыли сухопутную границу - впервые с 2020 года
Четыре пассажирских автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с февраля 2020 года. Об открытии сухопутной границы после вызванного пандемией COVID-19 трехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба уссурийской таможни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай, два - на въезд в Россию. В общей сложности через границу в пункте пропуска Краскино проследовали 28 граждан КНР. "Десять человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России", - говорится в пресс-службе.
Граждане Китая выезжали на родину по рабочим вопросам или возвращались к семьям из России перед новогодними праздниками. Границу пересекли и сотрудники международных организаций. При этом туристических групп в автобусах не было. Также впервые за три года в Приморье на автомобиле въехала и делегация из КНР.
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