Россия и Китай открыли сухопутную границу

Четыре пассажирских автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с февраля 2020 года. Об открытии сухопутной границы после вызванного пандемией COVID-19 трехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба уссурийской таможни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай, два - на въезд в Россию. В общей сложности через границу в пункте пропуска Краскино проследовали 28 граждан КНР. "Десять человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России", - говорится в пресс-службе.

Граждане Китая выезжали на родину по рабочим вопросам или возвращались к семьям из России перед новогодними праздниками. Границу пересекли и сотрудники международных организаций. При этом туристических групп в автобусах не было. Также впервые за три года в Приморье на автомобиле въехала и делегация из КНР.