Сожжение копии Корана не имеет ничего общего со свободой слова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил решение властей Швеции санкционировать провокацию с сожжением копии священного Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Сожжения любой иной книги или нападки на другую религию в Швеции не допускают, но как только речь заходит о Коране, сразу ссылаются на некие права и свободы граждан", - возмутился глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул, что никто не вправе оправдывать антиисламскую провокацию "проявлением свободы слова".

Министр напомнил, что в ответ на санкционирование антиисламской провокации, посол скандинавской страны был вызван в МИД Турции, а посол Турции в Стокгольме Ёнет Джан Тезель связался напрямую с министром иностранных дел этой станы Тобиасом Бильстрёмом.

"Это - низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова! Надеюсь, что власти Швеции до начала акции предпримут необходимые шаги. В противном случае, акция будет иметь резко негативный резонанс во всем мире", - сказал Чавушоглу.