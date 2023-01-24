В Германии пожарным пришлось догонять пылающий поезд

Яркие кадры с горящим поездом в Германии появились в Сети. Состав загорелся на маршруте Мюнхен - Фрайлассинг. Пожарным пришлось догонять пылающий локомотив более 6 км, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, железнодорожники установили стрелки путей так, чтобы поезд проехал в тупик. Сообщение между Мюнхеном и Зальцбургом было приостановлено на несколько часов.