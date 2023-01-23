За два года 1% самых богатых скопили в два раза больше денег, чем все остальные

С 2020 года лишь 1% жителей Земли накопили почти в два раза больше средств, чем все остальное человечество, самые богатые получили $26 трлн, остальные 99% вместе заработали $16 трлн. Об этом говорится в результатах исследования британской благотворительной организации Oxfam, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты организации пояснили, что миллиардеры получили сверхприбыли от бурного роста энергетического сектора и пищевой промышленности. Так, 95 фирм в этих сферах удвоили прибыль, получив $306 млрд и выплатив $257 млрд акционерам. Среди конкретных персон из списка разбогатевших называются династия Уолтонов, владеющая торговой сетью Walmart, и индийский миллиардер Гаудама Адани.

По данным Oxfam, богатейшие люди планеты каждый день богатеют на $2,7 млрд. Авторы исследования призвали ввести налог на сверхбогатство, отметив, что налог до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров мог бы приносить человечеству $1,7 трлн в год и этого бы хватило для спасения 2 млрд человек от нищеты.