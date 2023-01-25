Учитель школы на Кубани высек детей ремнем при всем классе

Учитель математики одной из школ города Усть-Лабинска в Краснодарском крае высек учеников ремнем за плохое поведение. Кадры публичной порки появились в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео можно заметить, как мужчина по одному вызывает мальчиков к доске и с силой бьет их ремнем по ягодицам. Дети кричали от боли, говорили, что им больно, и умоляли педагога прекратить, однако учитель не соглашался и угрожал увеличить количество ударов для непослушных.

"Поворачивайся, сказал, быстрее! Еще два. Будешь спорить, будет десять. Ладно, полегче буду", - сказал учитель на видео.

Как пишет издание "Кубань информ", инцидент произошел 18 января, когда замдиректора по воспитательной работе во время перемены увидел, как школьники кидаются стульями в одном из классов. По данным издания, после замечаний педагога дети якобы "предложили побить их и дали учителю в руки ремень".

В районном управлении образования сообщили, что учителя уже уволили. Директора школы, где произошел инцидент, и родителей пострадавших детей вызвали в полицию. Родители мальчиков отказались писать на педагога заявление.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося.