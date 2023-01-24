Билл Гейтс предрек провал в сдерживании глобальной катастрофы

Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс предрек миру провал в сдерживании глобальной катастрофы. По словам создателя Microsoft, у человечества нет шансов остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, как того требует Парижское соглашение, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гейтс заявил, что наиболее реальный предел глобального потепления к середине века - 2,5 градуса Цельсия. Кроме того, бизнесмен считает ядерную энергию и термоядерный синтез очень многообещающими источниками энергии, так как они не зависят от погодных условий. Однако Гейтс уточнил, что даже с ядерными инновациями человечеству будет необходимо 60-70 процентов генерации из возобновляемых источников.