Турция обратилась к Европе

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страны Европы должны положить конец преступлениям на почве ненависти к Корану, прикрываясь свободой и толерантностью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно осуждаем акцию, направленную против нашего священного писания, в Нидерландах вслед за Швецией, - написал Калын во вторник в Twitter. - Невозможно прикрыть это преступление на почве ненависти, прикрываясь свободой и толерантностью".

Заявление представителя президента Турции Тайипа Эрдогана последовало в ответ на инцидент в Гааге у здания парламента Нидерландов 22 января, где лидер ультраправого движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" Эдвин Вагенсвельд разорвал и сжег Коран.

МИД Турции ранее сообщил, что посол Нидерландов в Анкаре был вызван в министерство, где ему выразили протест в связи с новой акцией по осквернению Корана.

Власти Турции осудили сожжение Корана 21 января у здания турецкого посольства в Стокгольме. Эрдоган в связи с этим заявил, что Швеции после скандальных и антитурецких акций в Стокгольме больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.