https://news.day.az/world/1531375.html Назначен новый замглавы Офиса президента Украины
Назначен новый замглавы Офиса президента Украины
Президент Украины Володимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса теперь уже бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу, передает Day.Az.
"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе главы государства №42/2023, обнародованном на сайте Офиса президента.
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