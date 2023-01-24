Назначен новый замглавы Офиса президента Украины
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Президент Украины Володимир Зеленский назначил заместителем главы своего офиса теперь уже бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу, передает Day.Az.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе главы государства №42/2023, обнародованном на сайте Офиса президента.