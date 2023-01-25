Инфляция в Австралии побила 32-летний рекорд

Инфляция в Австралии по итогам 2022 года достигла рекордных 7,8%, более чем вдвое превысив целевой показатель (2-3%) Резервного банка страны. Об этом свидетельствует данные государственного бюро статистики (ABS), опубликованные в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным бюро, за прошлый год инфляция в стране выросла с 3,5% до 7,8%.

"Наиболее значительно на рост уровня инфляции повлияло повышение цен на услуги предприятий туристического сектора (+13,3%), электроэнергию (+8,6%) и транспортные услуги (+7,6%)", - указала глава отдела статистики цен ABS Мишель Марквардт, отметив, что в течение всего года росла стоимость продовольственных товаров (+2,1%) и автомобильного топлива (+13,2%).

Главный казначей Джим Чалмерс отметил, что уровень инфляции в Австралии остается "неприемлемо высоким".

"Это в целом соответствует прогнозам казначейства и Резервного банка, однако он [уровень инфляции] по историческим меркам очень высок, нет смысла притворяться, будто это не так. Очевидно, что инфляция была определяющей проблемой в нашей экономике в 2022 году, останется ею и в 2023 году", - подчеркнул он, отметив, что правительство все же "смотрит в будущее с оптимизмом".

Рекордный уровень инфляции в Австралии зарегистрирован на фоне общемирового роста цен на энергоносители и продовольствие, а также продолжительного кризиса на энергетическом рынке страны, который начался летом 2022 года. Для снижения этого показателя и удержания инфляции в целевом диапазоне (от 2% до 3%) Резервный банк страны проводит жесткую денежную политику, последовательно повышая учетную ставку.