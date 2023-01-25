https://news.day.az/world/1531498.html Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР
Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР
Власти Северной Кореи распорядились ввести пятидневный карантин для жителей Пхеньяна из-за растущих случаев ОРВИ, сообщает NK News со ссылкой на официальное уведомление правительства КНДР, передает Day.Az.
Согласно ему, карантин вводится в столице Северной Кореи начиная со среды по воскресенье включительно.
Отмечается, что в уведомлении речь идет о респираторных заболеваниях, включая простуду. При этом о COVID-19 не упоминается.
NK News сообщает, что жители Пхеньяна обязаны оставаться в своих домах до конца воскресенья и проводить проверку температуры несколько раз в день.
Государственные СМИ КНДР пока не объявили о новых мерах.
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