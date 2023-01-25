Байден объявил о предоставлении Украине танков Аbrams

Президент США Джо Байден официально анонсировал поставки танков американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил, выступая в среду в Белом доме.

"Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, [это количество] эквивалентно одному украинскому [танковому] батальону", - сказал он, выступая с речью в Белом доме.