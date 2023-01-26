В Японии уничтожат 3000 уток

Очередная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сайтама. В связи с этим началось уничтожение около 3000 тысяч уток, сообщает местная администрация, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На птицеферме в городе Гёда был выявлен подозрительный случай. В результате детальной проверки было подтверждено заражение высокопатогенным птичьим гриппом. Также введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Работы по дезинфекции помещений и оборудования должны завершиться к 29 января.

Всего число уничтоженных в Японии из-за заболевания птиц в этом сезоне приближается к отметке в 11 миллионов. Это рекордная цифра в сравнении с прошлыми годами. Эксперты связывают резкий рост числа заражений с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц.