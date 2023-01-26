Доход Норвегии от продажи нефти и газа рекордно вырос

Налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в 2022 году, по предварительным данным, выросли на 200%, до рекордных 884 млрд норвежских крон (€89,3 млрд). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение Норвежского налогового управления, передает Day.Az.

Глава ведомства Нина Шанке Фюннемарк объяснила рост уровня доходов высокой ценой на газ, что позволило рекордно заработать на поставках. Предыдущий год для королевства тоже был рекордным с показателем в 295 млрд крон.

Отмечается, что на сегодняшний день энергетические компании выплатили 502 млрд крон, остальные 382 млрд передадут тремя частями в первом полугодии 2023 года.

На прошлой неделе стало известно, что норвежские энергетические компании Equinor и Petoro, а также немецкая нефтегазовая Wintershall Dea открыли месторождение газа в Норвежском море.