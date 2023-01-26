Румынская береговая охрана обнаружила морскую мину в Черном море
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Румынская береговая охрана обнаружила морскую мину в Черном море, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мина была обнаружена возле пляжа Сфынту-Георге. Пограничники ввели на месте ее обнаружения зону безопасности и информировали об этом румынские власти.