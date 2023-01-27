https://news.day.az/world/1532056.html Арестован замкомандира ВС Армении
Арестован замкомандира ВС Армении
Заместитель командира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы ВС Армении Гор Агекян арестован сроком на 2 месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.
Некоторое время назад он был арестован в связи с пожаром, в результате которого погибли 15 военнослужащих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре