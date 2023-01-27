Арестован замкомандира ВС Армении

Заместитель командира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы ВС Армении Гор Агекян арестован сроком на 2 месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

Некоторое время назад он был арестован в связи с пожаром, в результате которого погибли 15 военнослужащих.