В Иране назначен новый начальник полиции Тегерана Аббас Али Мохаммадиан.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, начальник полиции Ирана Ахмад-Реза Радан объявил о новом назначении сразу после нападения на посольство Азербайджана.

Отметим, что Мохаммадиан только в прошлом году был подвергнут санкциям со стороны ЕС и Великобритании. Он заменит Хусейна Рахими, который занимал свой пост с 2017 года.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.