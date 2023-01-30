Посольство США в Турции предупредило о террористической угрозе
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Посольство США в Турции выступило с предупреждением о террористической угрозе.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте посольства.

Посольство связывает это с возможными нападениями на церкви, синагоги и диппредставительства после событий, связанных с сожжением Корана.