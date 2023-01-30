https://news.day.az/world/1533061.html Посольство США в Турции предупредило о террористической угрозе
Посольство США в Турции предупредило о террористической угрозе
Посольство США в Турции выступило с предупреждением о террористической угрозе.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте посольства.
Посольство связывает это с возможными нападениями на церкви, синагоги и диппредставительства после событий, связанных с сожжением Корана.
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