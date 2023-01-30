Страшный взрыв в Пакистане: 17 погибших, не менее 50 раненых

Семнадцать человек погибло, не менее 50 человек были ранены во время взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар в понедельник, 30 января. Как передает Day.Az, об этом сообщает Geo.tv со ссылкой на очевидцев.

Предположительно, к взрыву неподалеку от афганской границы был причастен террорист-смертник.

Согласно данным СМИ, мечеть находится рядом с местным полицейским участком.

По словам сотрудников службы безопасности, злоумышленник присутствовал в первом ряду во время молитвы в мечети в Пешаваре и потом подорвал бомбу.

В настоящий момент раненых переводят в больницу, порядка 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Личность человека, который может быть причастен к произошедшему, пока не установлена.

Также нет сведений, были ли сообщники у террориста.