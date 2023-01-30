Цены на уголь в Азии упали до многомесячных минимумов

Цены на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали до многомесячных минимумов. Этот фактор может повлечь за собой снижение стоимости ископаемого и на других рынках, ведь в Азии сосредоточены основные потребители данного вида топлива, сообщает Reuters со ссылкой на данные ценового агентства Argus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один из основных экспортных австралийских сортов, который закупается в основном индийскими коммунальными предприятиями, подешевел до минимума за год - около 130 долларов за тонну. Сорт, который чаще всего берут Япония и Южная Корея, упал до уровня апреля прошлого года, впервые с того момента опустившись ниже 300 долларов", - говорится в материале.

Кроме того, на фоне общей ценовой динамики российский уголь также теряет в стоимости. В условиях международных санкций Москва вынуждена конкурировать с мировыми экспортерами на азиатских рынках. Тенденция также затронула и низкокачественный индонезийский уголь, уточняется в заметке.

Стоимость тонны данного вида топлива за последнее время уменьшилась до $80, что стало минимальным значением с начала сентября 2022 года. Это сыграло на руку китайским коммунальным предприятиям и индийским электростанциям, которые являются ключевыми потребителями индонезийского угля, заключается в статье.