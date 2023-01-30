О Марке Цукерберге снимут документальный фильм
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Британский телеканал Sky планирует снять документальный фильм об основателе Meta Марке Цукерберге, пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина получит название "Цукерберг: Король метавселенной", в нее войдут архивные кадры о жизни предпринимателя, а также интервью с близкими и друзьями Цукерберга. Режиссером фильма станет Ник Грин, который известен своими документальными фильмами об истории Великобритании, жизни королевской семьи и Владимира Путина.

Хронометраж ленты составит 90 минут.