В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием

Совет по радиационной безопасности Австралии сообщил 31 января о пропаже капсулы с радиоактивным цезием-137, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ведомство выпустило заявление о том, что на западе страны ведутся поиски круглой серебристой капсулы размером 6 на 8 мм. Она была утеряна в период с 12 по 16 января при перевозке с шахты возле Ньюмана в пригороде Перта.

Обнаружившим капсулу требуется отойти от нее на расстояние 5 м и сообщить о находке в департамент пожарной охраны и аварийно-спасательных служб.