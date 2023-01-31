https://news.day.az/world/1533356.html В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
Совет по радиационной безопасности Австралии сообщил 31 января о пропаже капсулы с радиоактивным цезием-137, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Ведомство выпустило заявление о том, что на западе страны ведутся поиски круглой серебристой капсулы размером 6 на 8 мм. Она была утеряна в период с 12 по 16 января при перевозке с шахты возле Ньюмана в пригороде Перта.
Обнаружившим капсулу требуется отойти от нее на расстояние 5 м и сообщить о находке в департамент пожарной охраны и аварийно-спасательных служб.
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