США и Южная Корея договорились расширить масштабы совместных учений

Власти США и Южной Кореи договорились расширять масштабы совместных учений в 2023 году. Об этом сказано в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина и юнжокорейского министра национальной обороны Ли Чжон Сопа, которое опубликовано 31 января пресс-службой минобороны Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Оба лидера также обязались и дальше расширять и увеличивать уровень и масштабы совместных учений и обучения. С этой целью оба лидера согласились с необходимостью учитывать изменения в ситуации в сфере безопасности, в том числе недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились об укреплении своего сотрудничества в вопросе обмена данными касательно ракетной угрозы, которая исходит со стороны Корейской Народно-демократической Республики (КНДР).