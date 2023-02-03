В Китае повысят цены на бензин и дизельное топливо

Правительство Китая приняло решение повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость одной тонны бензина с 4 февраля вырастет на 210 юаней (около $31,3), а дизельного топлива - на 200 юаней (около $29,8). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 9 445 до 9 885 юаней (от $1 409 до $1 475), а цена на дизельное топливо составит от 8 525 до 8 865 юаней (от $1 272 до $1 323).

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются. Они отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие цены традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Это третья корректировка цен на данные виды топлива в Китае в текущем году.