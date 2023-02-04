В Германии заявили о недостаточной экономии газа

В последнюю неделю января немцы сэкономили слишком мало газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Мюллера, потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9 процентов по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год. При этом целевым показателем является 20-процентное сокращение. Чиновник напоминает о недостаточной экономии уже второй раз с 26 января, отмечает Bloomberg.

Снижение потребления на 9 процентов значительно отстает от показателей второй половины декабря и первой половины января, когда спрос удавалось сокращать на 23,8-38,1 процента.

Согласно данным регулятора, наполненность немецких газовых хранилищ сейчас составляет 78 процентов, что почти в два раза превышает целевой уровень, установленный правительством ФРГ. По словам Мюллера, сохранение запасов газа и дальнейшая экономия помогут стране в зимний период 2023-2024 годов.

Ключевой вклад в понижение спроса на газ сыграли именно промышленные потребители, пишет агентство Bloomberg, тогда как спрос домохозяйств колебался в зависимости от погодных условий. Но на фоне падения цен на газ экономия со стороны предприятий начала сокращаться, сигнализируя об их стремлении нарастить производство.