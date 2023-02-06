В одной европейской стране начали лечить от криптозависимости

В последние два года в мире увеличилось количество реабилитационных центров, предлагающих лечение от криптозависимости. В Испании на острове Майорка такие услуги начал предлагать элитный центр Тhe Balance, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Месячный курс лечения в испанском Тhe Balance стоит примерно 75 тысяч долларов. Один из пациентов центра, которого опросило издание, проживал во время лечения на частной вилле, его обслуживали дворецкий и шеф-повар. Помимо терапии, пациенту предлагали занятия йогой, массаж и прогулки по территории центра.

Аналогичный реабилитационный центр есть еще в одной европейской стране - программы лечения в клинике Paracelsus Recovery в Швейцарии оцениваются в 104 тысячи долларов за неделю. Издание обращает внимание, что появление по всему миру роскошных реабилитационных центров, предлагающих лечение тяги к торговле цифровыми валютами, обусловлено растущей нестабильностью на глобальном криптовалютном рынке.

Эксперты отмечают, что криптозависимость похожа на зависимость от азартных игр и в ее лечении применяются практически те же методы. Среди характерных черт такой зависимости руководитель нью-йоркской компании Family Addiction Specialist Аарон Стернлихт называет ложь, воровство, долги, проблемы со сном, стремление к мониторингу цен на криптовалюты в любое время суток, а также торговлю в ущерб отношениям, карьере и образованию. "Те, кто пристрастился к торговле криптовалютами, начинают все чаще обращаться к ней как к источнику возбуждения и удовольствия в жизни", - объяснил он.

Помимо обычных наркологических клиник, где пациенту обещают вылечиться от криптозависимости, существуют также более узконаправленные центры - например, в Шотландии находится первый в мире реабилитационный центр для зависимых от биткоина, писал ранее New York Post. Клиника расположена в старом особняке в окрестностях Эдинбурга.