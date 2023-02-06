https://news.day.az/world/1535482.html В Турции при землетрясении погиб 1 121 человек
В Турции при землетрясении погиб 1 121 человек
Число погибших и раненых в результате сильного землетрясения в Турции растет.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по последним данным, число погибших в результате подземных толчков выросло до 1 121, 7 634 человека получили ранения.
Разрушено 2 834 здания.
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