В Турции при землетрясении погиб 1 121 человек
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Число погибших и раненых в результате сильного землетрясения в Турции растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, по последним данным, число погибших в результате подземных толчков выросло до 1 121, 7 634 человека получили ранения.

Разрушено 2 834 здания.