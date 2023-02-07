Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2 316, пострадавших - 13 293 человека, разрушено 6 217 зданий. Из-под завалов извлекли 7840 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.