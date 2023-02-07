Ребенка спасли из-под завалов в Турции через день после землетрясения

В турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, живым из-под обломков здания удалось достать 14-летнего мальчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ребенка спасли спустя сутки, сообщает телеканал TRT Haber.

"Спустя 24 часа после землетрясения в Кахраманмараше 14-летний мальчик по имени Джан был извлечен живым из-под обломков дома", - отмечается в сообщении.

Состояние подростка не уточняется.

Землетрясение в Турции, ставшее крупнейшим по разрушениям для страны за последние 80 лет, произошло в ночь на 6 февраля. Эпицентр толчков находился в 26 км от города Газиантеп.

Землетрясение и афтершоки ощущались в ряде стран Ближнего Востока, Европы и Средней Азии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым мощным стихийным бедствием для страны с 1939 года.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур. По последним данным, число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2 921 человека, еще 15 834 человека пострадали.