Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф распространился на расстояние до 5 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в ближайшем к кратеру Северо-Курильске не наблюдается пеплопад, запах сероводорода также отсутствует. По информации МЧС, угрозы для жизни населения нет. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.