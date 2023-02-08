https://news.day.az/world/1535607.html Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км - ВИДЕО
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км - ВИДЕО
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф распространился на расстояние до 5 км.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в ближайшем к кратеру Северо-Курильске не наблюдается пеплопад, запах сероводорода также отсутствует. По информации МЧС, угрозы для жизни населения нет. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.
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