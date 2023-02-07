Сильное землетрясение на Курилах

В районе Курильских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным камчатских геофизиков, землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (10.45 по бакинскому времени).

"Глубина 42 км, магнитуда 5.8", - отмечается в публикации.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал в 189 км от Северо-Курильска.