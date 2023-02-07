В Великобритании воссоздали министерство энергетики

Министерство энергетики и углеродной нейтральности сформировано в Великобритании с учетом рекордно высоких цен на энергоносители в стране. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы правительства Риши Сунака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство, которое займется энергетической политикой Соединенного Королевства, учреждено путем разделения полномочий министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, которое возглавлял Грант Шэппс. Он назначен министром энергетики. Минэнерго было упразднено в 2016 году, когда премьером стала Тереза Мэй. Воссоздание ведомства на Даунинг-стрит объяснили необходимостью "гарантировать долгосрочные поставки энергии, сокращение счетов за свет и уменьшение вдвое инфляции". В канцелярии премьера увязали происходящее с конфликтом на Украине, подчеркнув важность для Лондона обеспечить увеличение поставок электроэнергии, вырабатываемой на британских АЭС и за счет возобновляемых источников.

Кеми Бэйднок, которая с конца октября 2022 года занимала пост министра внешней торговли, теперь возглавит новое министерство по делам бизнеса и торговли. Министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта преобразовано: теперь в кабмине будет отдельно министерство культуры, СМИ и спорта, которое возглавит Люси Фрейзер, и министерство науки, инноваций и технологий во главе с Мишель Донелан.

Должность министра без портфеля и председателя правящей Консервативной партии досталась бывшему замминистра торговли Грэгу Хэндсу. Он сменил Надима Захави, который 29 января был отправлен в отставку из-за скандала вокруг его не до конца заплаченных налогов. Как говорится в сообщении канцелярии Сунака, реорганизация и перестановки позволят выполнить пять приоритетных задач, поставленных премьером в январе: сократить вдвое инфляцию, добиться роста экономики, уменьшить долг, сократить время ожидания в больницах и остановить нелегальные пересечения пролива Ла-Манш.

Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. По официальным данным, в декабре 2022 года инфляция в Великобритании достигла рекордно высокого за 40 лет показателя - 10,5% в годовом исчислении. Глава Минфина Джереми Хант сообщил, что экономика страны вступила в этап рецессии.