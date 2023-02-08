Китай превзошел США по количеству ракетных шахт

Китай располагает большим количеством пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные, озвученные на слушаниях в конгрессе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Количество наземных стационарных и мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Китае превышает количество пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет в Соединенных Штатах", - приводит газета данные Стратегического командования США, курирующего ядерные силы.

По данным Пентагона, Китай располагает парком мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и около 20 ракет шахтного базирования на жидком топливе.

Американское военное ведомство также располагает сведениями, что Китай строит три шахтных хранилища, предназначенных для размещения не менее 300 современных твердотопливных баллистических ракет.

При этом Стратегическое командование уведомило конгресс о том, что у США больше ракет межконтинентальной дальности, базирующихся на суше, и больше ядерных боеголовок, установленных на этих ракетах, чем у Китая.

Член палаты представителей Майк Роджерс заявил, что Китай быстро приближается к паритету с США. При этом США не может наращивать свой потенциал из-за действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанном с Россией, участником которого Китай не является.

Также со ссылкой на Пентагон отмечается, что к 2030 году США впервые столкнутся с ситуацией, когда им будут противостоять две крупные ядерные державы.