https://news.day.az/world/1536375.html Один из самых активных вулканов начал извергаться в Японии - ВИДЕО
Один из самых активных вулканов начал извергаться в Японии - ВИДЕО
В Японии впервые за пять лет вновь начал извергаться Сакурадзима, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Это один из самых активных вулканов в стране.
На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, как столб дыма поднялся на высоту около тысячи метров. Информации о пострадавших пока нет. Но метеорологи не исключают продолжения вулканической активности.
И в это же время курильский Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла. Специалисты говорят, что ситуация под контролем. Но связывают такую активность напрямую с последствиями масштабного землетрясения на Ближнем востоке.
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