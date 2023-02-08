Один из самых активных вулканов начал извергаться в Японии

В Японии впервые за пять лет вновь начал извергаться Сакурадзима, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это один из самых активных вулканов в стране.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсетях, видно, как столб дыма поднялся на высоту около тысячи метров. Информации о пострадавших пока нет. Но метеорологи не исключают продолжения вулканической активности.

И в это же время курильский Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла. Специалисты говорят, что ситуация под контролем. Но связывают такую активность напрямую с последствиями масштабного землетрясения на Ближнем востоке.