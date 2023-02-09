В США на борту самолета загорелось зарядное устройство

В США несколько человек пострадали на борту самолета. Лайнер выполнял рейс между городами Сан-Диего и Ньюарк, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Во время полета произошло возгорание зарядного устройства. В результате четыре человека были госпитализированы.