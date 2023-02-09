https://news.day.az/world/1536409.html В США на борту самолета загорелось зарядное устройство - ВИДЕО
В США на борту самолета загорелось зарядное устройство - ВИДЕО
В США несколько человек пострадали на борту самолета. Лайнер выполнял рейс между городами Сан-Диего и Ньюарк, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Во время полета произошло возгорание зарядного устройства. В результате четыре человека были госпитализированы.
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