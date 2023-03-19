https://news.day.az/world/1548087.html Оползни в Калифорнии - ВИДЕО
Оползни в Калифорнии - ВИДЕО
В американском штате Калифорния эвакуируют жителей прибрежных районов. Вывезти планируют около 30 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Проливные дожди и штормовой ветер вызвали многочисленные оползни, которые угрожают разрушением населённых пунктов, расположенных на побережье. В двадцати округах объявлено чрезвычайное положение.
Стихия уже причинила материальный ущерб на сотни миллионов долларов. Около 350 тысяч жителей Калифорнии остались без электроэнергии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре