США задействовали стратегический бомбардировщик в учениях с Южной Кореей

США задействовали стратегический бомбардировщик B-1B в рамках учений Freedom Shield с Республикой Корея в воздушном пространстве полуострова. Об этом в воскресенье сообщило южнокорейское министерство национальной обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Республика Корея и США на седьмой день маневров Freedom Shield в воскресенье провели совместные учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B. Южнокорейские ВВС задействовали истребители F-35A с технологией "стелс", американские ВВС - истребители F-16. Учения прошли в воздушном пространстве Корейского полуострова", - информировали в ведомстве. Маневры Freedom Shield начались 13 марта.

В министерстве добавили, что союзники продолжат поддерживать боеготовность на фоне "дестабилизирующих" действий КНДР и реализовывать концепцию "мир посредством силы", укрепляя доверие к американским средствам расширенного сдерживания.

Южнокорейские СМИ указывают, что бомбардировщик B-1B способен нести ядерное оружие и что в последний раз такой самолет был использован в учениях на Корейском полуострове 3 марта.

Кроме того, спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон после пуска провел телефонные переговоры со своими коллегами из США и Японии Сон Кимом и Такэхиро Фунакоси. Стороны осудили действия КНДР как провокацию и угрозу миру в регионе, сообщили южнокорейские дипломаты.