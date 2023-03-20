Французы требуют отставки Макрона

Несколько тысяч человек вышли на манифестацию в Париже в ожидании итогов голосования по резолюциям о недоверии правительству, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участники демонстрации, собравшиеся на площади Вобан, скандировали лозунги против пенсионной реформы и требовали ее отмены. Также в толпе звучали призывы к отставке правительства и президента страны. Среди участников акции много молодежи, также присутствуют плакаты с символикой крупных профсоюзов.

На ведущих к площади улицах были выставлены полицейские кордоны. Как убедился корреспондент ТАСС, к площади также прибыли полицейские водометы, однако обстановка пока остается спокойной.