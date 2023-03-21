https://news.day.az/world/1548675.html В Кремле завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, продлившись около трех часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сначала встреча более 1,5 часа шла в узком составе с участием членов делегаций, а затем продолжилась в расширенном составе.
Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце. Далее ожидается подписание совместных документов и итоговые заявления Путина и Си Цзиньпина. Завершится программа во вторник государственным обедом в Грановитой палате.
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