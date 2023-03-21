Террористы РПК создают угрозу как для Турции, так и для Ирака

Террористическая организация РПК создает угрозу как для Турции, так и для Ирака.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с иракским коллегой Сабитом Мухаммедом Саидом Рада аль-Аббаси в Анкаре.

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и региональной обороны, а также тема безопасности и сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Кроме того, были отмечены дружеские и братские связи между Турцией и Ираком, а также насчитывающее столетия историческое прошлое.

"Турция уважает границы и территориальную целостность всех своих соседей, главным образом Ирака. ВС Турции полны решимости обеспечить безопасность своих границ и своего народа, а также положить конец терроризму", - сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул важность сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также взаимный обмен опытом и знаниями между вооруженными силами Турции и Ирака.

Кроме того, Акар поблагодарил Ирак и иракский народ за солидарность, проявленную после разрушительных февральских землетрясений с эпицентрами в турецком Кахраманмараше.