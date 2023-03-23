Поезд сошел с рельсов в США

Очередной поезд сошёл с рельсов в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этот раз инцидент случился в штате Мэн. Как сообщают местные СМИ, токсичных и других опасных веществ в вагонах нет.

А мы уже сбились, какой это по счету поезд, который сошел с рельсов в Америке за последние три недели...