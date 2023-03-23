https://news.day.az/world/1548791.html Поезд сошел с рельсов в США - ВИДЕО
Поезд сошел с рельсов в США - ВИДЕО
Очередной поезд сошёл с рельсов в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этот раз инцидент случился в штате Мэн. Как сообщают местные СМИ, токсичных и других опасных веществ в вагонах нет.
А мы уже сбились, какой это по счету поезд, который сошел с рельсов в Америке за последние три недели...
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