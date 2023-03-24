В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в пятницу в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 95 км к северо-западу от города Урмия с населением порядка 577 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Информации о пострадавших не поступало.