https://news.day.az/world/1549203.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в пятницу в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился на расстоянии 95 км к северо-западу от города Урмия с населением порядка 577 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 43 км.
Информации о пострадавших не поступало.
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