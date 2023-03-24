Польша намерена настаивать на увеличении Европейского фонда мира

Польша будет настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, против увеличения фонда выступают Франция, Германия, Италия и Греция, так как для них это может стать тяжелым грузом. Эти четыре страны делают самые большие взносы в фонд - более 60%.

Сообщается, что Франция, Италия и Германия до окончательного решения хотели бы обсудить вопрос распределения денег и этапы выплат.

Вопрос увеличения Европейского фонда мира сперва обсудят послы ЕС, после - главы МИД ЕС. Затем инициативу обсудят лидеры ЕС в ходе саммита в июне.