В США продадут пентхаус с мебелью Джанни Версаче
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В США появилась возможность купить пентхаус с мебелью, которой владел ныне покойный итальянский дизайнер Джанни Версаче. Объект выставили на продажу за 10 миллионов долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Дом располагается недалеко от парка Мэдисон-сквер в Нью-Йорке. Площадь жилья составляет более 325 квадратных метров, а площадь участка - 111 "квадратов". Внутрь пентхауса с четырьмя спальнями и четырьмя ванными можно попасть с помощью частного лифта, запирающегося на ключ.

Помещения обставлены диванами, стульями, столами и коврами, в прошлом принадлежавшими основателю дома моды Versace. Отмечается, что при желании пентхаус можно купить без мебели.

The residence boasts views of Madison Square Park.

The great room.

The enclosed kitchen that can be transformed into an open-concept space.

The library.

One of four bedrooms.