В США продадут пентхаус с мебелью Джанни Версаче

В США появилась возможность купить пентхаус с мебелью, которой владел ныне покойный итальянский дизайнер Джанни Версаче. Объект выставили на продажу за 10 миллионов долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Дом располагается недалеко от парка Мэдисон-сквер в Нью-Йорке. Площадь жилья составляет более 325 квадратных метров, а площадь участка - 111 "квадратов". Внутрь пентхауса с четырьмя спальнями и четырьмя ванными можно попасть с помощью частного лифта, запирающегося на ключ.

Помещения обставлены диванами, стульями, столами и коврами, в прошлом принадлежавшими основателю дома моды Versace. Отмечается, что при желании пентхаус можно купить без мебели.