Мощная магнитная буря принесла редкой силы северные сияния
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Столица Лапландии, финский Рованиеми является одним из наиболее популярных направлений для охотников за Северным сиянием. Однако Северные сияния такой силы редки даже для этого полярного города. Причина - сильнейшая за несколько лет магнитная буря, в результате чего Северные сияния можно было наблюдать вплоть до 65-й параллели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом году сильная солнечная активность привела к тому, что полярные сияния можно было видеть даже в умеренных широтах - в Германии и Северной Франции.