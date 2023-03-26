Мощная магнитная буря принесла редкой силы северные сияния

Столица Лапландии, финский Рованиеми является одним из наиболее популярных направлений для охотников за Северным сиянием. Однако Северные сияния такой силы редки даже для этого полярного города. Причина - сильнейшая за несколько лет магнитная буря, в результате чего Северные сияния можно было наблюдать вплоть до 65-й параллели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этом году сильная солнечная активность привела к тому, что полярные сияния можно было видеть даже в умеренных широтах - в Германии и Северной Франции.